OL : La Juventus n'a pas fermé la porte pour Bentancur !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais veut utiliser l'argent du transfert de Bruno Guimaraes pour se renforcer, et des pistes sont désormais évoquées dans toute l'Europe.

Le marché hivernal des transferts entre dans ses derniers jours, et l’Olympique Lyonnais s’est ajouté à la liste des rares clubs qui sont susceptibles de faire quelques grosses opérations d’ici ce lundi 31 janvier à minuit. Avec la vente annoncée de Bruno Guimaraes à Newcastle, et les dizaines de millions d’euros qui vont rentrer dans les caisses de l’OL, Jean-Michel Aulas semble en mesure d’investir et cela se sait. Tandis qu’en France on évoque déjà la signature de Romain Faivre, et qu’un accord aurait même été trouvé avec Tottenham pour le prêt de Giovani Lo Celso, en Italie, Nicola Balice, journaliste de CalcioMercato a lui des sources qui lui annoncent des contacts pris par Lyon avec la Juventus concernant Rodrigo Bentancur. L’international uruguayen qui a encore deux ans de contrat avec le club turinois pourrait être vendu afin de faire entrer un peu de cash compte tenu des 75 millions lâchés par Andrea Agnelli pour s’offrir Dusan Vlahovic. L'Equipe avait même indiqué vendredi que le joueur pourrait effectivement être cédé...mais pas prêté.

Bentancur à Lyon, l'idée folle

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rodrigo Bentancur (@rodrigo_bentancur)

Agé de 24 ans, Bentancur, arrivé de Boca Juniors à la Juventus en juillet 2017 pour 15,7 millions d’euros, suscite déjà l’intérêt d’Aston Villas et de Tottenham, mais le média spécialisé italien explique que l’Olympique Lyonnais vient de nouer des contacts avec la Vieille Dame afin de parler des conditions d’un éventuel transfert ou prêt avec option d’achat de Rodrigo Bentancur, et contrairement à ce qu'avait dit le quotidien sportif rien n'est bloqué. Pour l’instant, le club de Ligue 1 n’a pas transmis la moindre offre pour le joueur uruguayen, mais le dossier pourrait s’accélérer. Reste que comme le précise CalcioMercato, de son côté Bentancur est lui plutôt décidé à finir la saison avec la Juventus avant éventuellement de partir lors du prochain mercato estival.