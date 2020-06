OL : La Juve sera cramée, Govou met une pièce sur Lyon

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a repris le chemin de l’entrainement, et va effectuer un mois de préparation pour disputer simplement deux matchs capitaux.

La finale de la Coupe de la Ligue face au PSG et le 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus. Difficile pour le moment de trouver des matchs amicaux, et le tournoi annoncé par Jean-Michel Aulas en grandes pompes est sur le point de tomber à l’eau. Alors, l’équipe de Rudi Garcia va-t-elle arriver hors de forme face à la Juventus pour se faire reprendre de volée par Cristiano Ronaldo en quelques minutes ? Ce n’est pas du tout l’avis de Sidney Govou, persuadé que Lyon ne sera pas du tout ridicule en Coupe d’Europe, et sera peut-être même mieux préparé que ses adversaires. De quoi entrevoir une grosse surprise ?

« L’OL a quasiment son calendrier établi jusqu’au retour à Turin, qui sera sans doute un match à huis clos. Aujourd’hui, tous les autres grands championnats ont repris. Et pour avoir suivi pas mal de matchs, aucune équipe n’est au niveau. Certes, la reprise du foot, c’est bien pour l’esprit, ou les économies selon où l’on se place, mais le niveau est relativement faible. La question se pose donc : ces équipes ne sont-elles pas en train de se griller ? On ne prépare pas bien les matchs d’après quand on n’est pas prêt : on s’use surtout. On voit d’ailleurs en Angleterre qu’il y a des blessés à chaque match. Lyon a vraiment la bonne méthode. Ils ont repris plus tôt, ce qui permet d’étaler la préparation physique sur une longue durée et d’éviter les blessures. L’OL va peut-être manquer de rythme, encore que je ne sois pas sûr que ça sera le cas au jour J. Certaines équipes européennes risquent d’arriver avec des blessés, mais aussi cramées physiquement. Je mets les Allemands de côté car ils auront une période pour récupérer. En se préparant plus doucement, Lyon peut être capable d’arriver à un niveau plus qu’intéressant à ce moment de la saison. L’OL peut être une surprise en Ligue des Champions. Cette formule tend à favoriser Lyon, qui est loin d’être favori mais a un coup à tenter », a livré l’ancien joueur lyonnais désormais consultant pour Le Progrès. Un avis qui permet de voir les choses du bon côté. Car si la Juventus n’est vraiment pas impériale en cette semaine de reprise, les choses devraient tout de même se mettre en place pour une montée en puissance courant juillet. Ce que l’OL ne pourra pas s’offrir au niveau rythme.