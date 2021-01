OL : La grosse cote, Guardiola à fond sur Memphis Depay ?

Dans : OL.

Désespérément à la recherche d’un joueur offensif, le FC Barcelone aimerait recruter Memphis Depay au mercato hivernal.

La situation est toutefois si désastreuse en Catalogne que la direction intérimaire ne peut se permettre de se lancer sur le dossier du capitaine de l’Olympique Lyonnais. En fin de contrat en juin prochain, le Néerlandais est pourtant estimé à moins de 10 ME par l’ensemble de la presse européenne, une somme que ce Barça en crise n’est pas en mesure de sortir. Selon toute vraisemblance, le n°10 de Lyon va donc terminer la saison en Ligue 1 avant de faire son choix parmi les plus grands clubs d’Europe dans six mois. Outre le FC Barcelone, il se murmure que la Juventus Turin est également sur les rangs pour accueillir Memphis Depay librement. Et selon Don Balon, un nouveau cador s’est timidement manifesté.

Il s’agit de Manchester City, qui observe également avec attention l’évolution du dossier Memphis Depay. Pour l’heure, il n’est pas question d’une prise de contact et encore moins d’une offre soumise à l’international néerlandais. Mais Pep Guardiola apprécie le profil de l’ancien attaquant de Manchester United et l’a ainsi placé sur une short-list de recrues potentielles en attaque, d’autant que sa situation contractuelle est favorable. Le média espagnol rapporte par ailleurs qu’Antonio Conte a également coché le nom de Memphis Depay en cas de départ de Lautaro Martinez ou de Romelu Lukaku à l’Inter Milan. Autant dire que pour l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas encore désespéré de prolonger sa star, la concurrence sera plus rude que jamais. Mais Jean-Michel Aulas mise sur une qualification des Gones pour la prochaine édition de la Ligue des Champions afin de convaincre le Néerlandais de prolonger le plaisir au Groupama Stadium…