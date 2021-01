OL : Depay courtisé par « la moitié de l’Europe » ?

Dans : OL.

Auteur d’une première partie de saison canon, Memphis Depay est très courtisé en raison de ses performances et de sa situation contractuelle.

Le capitaine de l’Olympique Lyonnais est libre de se mettre d’accord avec le club de son choix dans l’optique de la saison prochaine, son contrat avec les Gones expirant le 30 juin prochain. Ces derniers mois, Jean-Michel Aulas n’a cessé de répéter que sa volonté était de prolonger l’international néerlandais. Mais malgré le beau parcours de l’OL en Ligue 1, l’ancien attaquant de Manchester United ne semble pas réellement envisager une prolongation dans la capitale des Gaules, lui qui se voyait déjà poser ses valises à Barcelone au mois de septembre. Depuis, d’autres prétendants ont manifesté leur intérêt. C’est par exemple le cas de la Juventus Turin ou encore du Paris Saint-Germain.

D’autres prétendants pourraient bientôt se faire connaître. Et pour cause, le média Calcio Mercato estime que « la moitié de l’Europe » courtise Memphis Depay, dont le ratio situation contractuelle/niveau de performance fait de lui une cible de tout premier choix. Avec 8 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le capitaine de l’OL a prouvé ses qualités, mais également sa force mentale incroyable en revenant aussi vite au top niveau après une rupture des ligaments croisés en décembre 2019. Reste maintenant à voir si Lyon a encore une chance de rafler la mise en prolongeant le contrat de son attaquant, ou si ce dernier quittera la capitale des Gaules libre comme l’air en juin prochain. Si ce scénario se venait à se confirmer, la Juventus Turin et Barcelone apparaissent toujours comme les deux favoris. En Catalogne, l’élection d’un nouveau président à la fin du mois de janvier pourrait toutefois rabattre les cartes…