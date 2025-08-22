OL ‍: La DNCG exige 40ME, Lyon doit vendre

Dans : OL.

Pour sauver sa place en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a pris des engagements budgétaires face à la DNCG. Et il manque encore 40ME pour boucler ce budget, le mercato va servir à cela.

Si le dossier Malick Fofana semble aussi brûlant, c'est que les dirigeants de l'OL se sont fixé un cap pour leur budget, et la DNCG a tenu compte de cela pour repêcher Lyon, qui avait été rétrogradé dans un premier temps. Michele Kang n'étant pas John Textor, elle est consciente du danger qu'il y aurait à se présenter de nouveau devant les gendarmes financiers du football avec des promesses non tenues, sachant que ceux qui l'ont aidé à sauver l'Olympique Lyonnais ont bien l'intention de récupérer l'argent injecté d'urgence dans les caisses du club. C'est pour cela que, lors d'un space sur X, Hugo Guillemet, jounaliste de L'Equipe, a rappelé que l'OL se devait de faire rentrer 40 millions d'euros et cela le plus rapidement possible. Forcément, le départ de Malick Fofana serait la solution la plus simple, car du côté des investisseurs, on veut désormais du concret.

L'OL doit vendre des joueurs, c'est obligatoire

OL : Everton propose plus de 40ME pour Fofana https://t.co/nzwXy7npBh — Foot01.com (@Foot01_com) August 22, 2025

Interrogé lors d'un échange avec les supporters de l'OL organisé par Goneback, le journaliste a mis les choses au point. « L’OL a besoin de 40 millions d’euros pour le budget de cette saison. Ce sont des engagements qui ont été pris avec la DNCG. Alors effectivement avec la DNCG, tu peux apporter l’argent jusqu’au 30 juin prochain, mais cet argent ne vient pas de nulle part. Il y a des actionnaires qui ont mis la main à la poche, ARES a aussi fait des efforts. Mais ils ne sont pas là pour jeter leur argent par la fenêtre, ce n’est pas Frank McCourt. S’ils mettent de l’argent, il faut qu’à un moment cet argent revienne. Et l’argent revient avec des ventes de joueurs, on n’est pas dans le monde des Bisounours. Il manque 40 millions d’euros, donc il vaut mieux vendre Fofana cet été, parce que les 40 millions d’euros serviront cette saison. Et s’il est vendu plus tard, ça peut potentiellement être la merde. C’est la plus grosse valeur marchande de l’effectif, c’est pour cela que c’est le joueur le plus proche de partir et qui aura potentiellement les chances de partir dans les derniers jours du mercato », reconnait Hugo Guillemet.

Cela tombe bien, Everton aurait proposé une nouvelle offre dépassant 40 millions d'euros pour l'ailier international belge. Une proposition que l'Olympique Lyonnais aurait accepté si Malick Fofana ne s'était pas opposé à un transfert vers ce club de Premier League.