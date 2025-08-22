OL ‍: Everton propose plus de 40ME pour Fofana

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Malick Fofana va agiter la fin du mercato lyonnais, le jeune attaquant belge étant le joueur de l'OL qui attire le plus de convoitise. Au point qu'Everton serait récemment revenu à la charge.

On l'a appris jeudi, le Bayern Munich a renoncé à l'idée de faire signer Malick Fofana, le club allemand estimant que l'Olympique Lyonnais était beaucoup trop exigeant financièrement pour son ailier. Mais, si les Bavarois ont tourné le dos au club de Michele Kang pour Fofana, ce n'est pas le cas pour Everton, qui déjà au mois de juillet avait montré son intérêt pour l'international belge en proposant 36 millions d'euros aux dirigeants de l'OL. Cependant, le joueur avait refusé, estimant que sportivement rejoindre les Toffees n'était pas réellement une progression dans sa carrière. Cependant, intervenant en direct dans le space organisé par Goneback sur X (anciennement Twitter), Hugo Guillemet a donné quelques nouvelles au sujet d'un possible départ de Malick Fofana d'ici la fin du marché des transferts.

Everton pense pouvoir recruter Fofana

Pour le journaliste de L'Equipe, grand spécialiste du mercato lyonnais, loin de renoncer à son projet de recruter Malick Fofana, Everton a poussé le curseur du prix un cran au-dessus. « Pour l’instant, le seul club qui a bougé pour Fofana c’est Everton. L’OL a réussi à négocier par rapport à la première proposition et à la faire grimper au-dessus de 40 millions d’euros. Donc, ça peut satisfaire Lyon, mais pour l’instant Fofana n’a pas envie d’aller à Everton. Peut-être que cela changera d'ici à la fin du mercato, mais pour l’instant la situation est telle qu’elle est. Mais dans quatre-cinq jours, ça va commencer à s’exciter après la deuxième journée de Premier League et tout est possible », a expliqué Hugo Guillemet, qui sait que les choses risquent de s'intensifier avant le 1er septembre 20 heures, date de la fin du mercato d'été.