OL : La date clé du retour de Benzema à Lyon dévoilée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Karim Benzema a vécu une soirée particulièrement riche en émotions mardi avec son grand retour à Lyon sous les couleurs de l’Equipe de France à l’occasion du match face à la Finlande (2-0).

Passeur décisif pour Antoine Griezmann, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais a été ovationné par le Groupama Stadium. Un moment spécial dans la carrière de Karim Benzema, comme l’avant-centre de 33 ans l’a expliqué au micro de TF1 après la victoire tricolore. « il y a eu du mouvement et des buts à la clé. Je m'y attendais (à l'accueil chaleureux des supporters) car moi et Lyon, c'est une histoire d'amour. Je suis très content et fier. Merci à tous les supporters, ils sont venus nombreux pour nous. C'est une de mes plus belles émotions ce soir, en plus il y a la victoire » a-t-il expliqué. De quoi lui donner envie de revenir à l’OL pour y terminer sa carrière ?

Mbappé au Real en 2022, Benzema à Lyon ?

Il n’en fallait pas plus pour relancer la machine du côté de la presse espagnole. Et pour cause, Todo Fichajes avance ce mercredi que juin 2022 pourrait être la « date clé » du retour de Karim Benzema dans son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Le média affirme que le Real Madrid compte sur l’international français pour porter son attaque cette saison, mais que l’été prochain pourrait être un tournant avec les signatures espérées de Kylian Mbappé (PSG) et d’Erling Haaland (Borussia Dortmund). Dans le cas où les deux stars de 22 ans viendraient à poser leurs valises au Real Madrid, alors Karim Benzema pourrait s’en aller et le Real Madrid ne réclamera pas une grosse indemnité de transfert à l’OL, un club ami pour Florentino Pérez. De son côté, Karim Benzema a toujours expliqué que si son niveau lui permettait, il resterait au Real. Mais un retour chez lui, à Lyon, ne serait pas non plus pour lui déplaire. Encore moins après l’accueil de héros dont il a bénéficié mardi soir avec l’Equipe de France à Décines.