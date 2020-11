OL-ASSE : Derby à huis-clos, Lyon avantagé

Dans : OL.

Ce dimanche, c’est un derby sans réel saveur qui aura lieu au Groupama Stadium. Une bonne affaire pour l'OL ?

L’OL accueillera l’AS Saint-Etienne pour un match bien évidemment très attendu par les supporters des deux camps. Sportivement, Lyon va tenter de poursuivre sa remontée au classement pour remplir son objectif de s’installer sur le podium, tandis que les Verts auront à coeur de stopper cette spirale de la défaite que leur colle à la peau depuis cinq matchs. Mais, situation sanitaire oblige, il n’y aura personne dans le stade de Décines, et cela donnera bien évidemment un contexte particulier à cette rencontre phare du championnat. Une situation qui pourrait favoriser l’Olympique Lyonnais selon… un stéphanois. Ancien joueur de l’ASSE qui a le club du Forez greffé dans la peau, Patrick Guillou avoue que la gestion de ce match si particulier dans un tel contexte sera favorable à l’équipe qui a le plus d’expérience des grandes rencontres.

« Ceux qui ont l’habitude du haut niveau sont plus capables dans l’approche d’un match comme ça de trouver la solution », a prévenu l’ancien défenseur désormais consultant, dans les colonnes du Progrès. Prime est donc donnée à l'effectif lyonnais, qui compte des internationaux et déjà de gros matchs de Ligue des Champions à huis clos encore récemment. Cela ne l’empêche pas de faire parler un peu de chauvinisme au moment de faire son pronostic. « 0-1, 94e avec un but de Boudebouz que Claude Puel a ressorti du chapeau. Quand il a gagné 1-0, il avait ressorti Diony… qui n’a pas rejoué derrière », annonce de manière osé un Patrick Guillou qui voit bien Boudebouz devenir le nouveau Jimmy Briand de l’ASSE. Les supporters des Verts ne demandent que ça.