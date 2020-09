OL : La braderie de Lyon continue, Koné part en Liga

Dans : OL.

L’OL est sur le point de boucler le prêt de Youssouf Koné à Elche. Le promu espagnol est en discussions avancées avec le joueur de 25 ans.

L’Olympique Lyonnais voit son effectif diminuer au fil des jours. En cette fin de mercato, la formation de Rudi Garcia a réussi à boucler le départ de plusieurs éléments. Kenny Tete (Fulham), Fernando Marçal (Wolverhampton), Rafael (Istanbul BB), Ciprian Tatarusanu (AC Milan) ou encore Bertrand Traoré (Aston Villa) sont partis. Et cette liste pourrait se rallonger d’ici le 5 octobre, jour de clôture du mercato. Comme indiqué par L’Équipe, l’Olympique Lyonnais est en passe de boucler le départ de Youssouf Koné (25 ans) à Elche dans une opération de prêt.

Le club espagnol promu en Liga a obtenu selon le quotidien un accord de principe pour accueillir cette saison le latéral gauche avec qui il est en discussions avancées. L’intéressé, sous contrat avec l’OL jusqu’en 2024, avait plusieurs touches en Espagne mais Elche a su se montrer le plus convaincant. Arrivé du LOSC à l’été 2019 en compagnie de Thiago Mendes, Youssouf Koné n’a jamais eu un rôle majeur avec l’OL. Le Malien qui a coûté 9 ME aux Gones n’est apparu qu’à seulement seize reprises la saison dernière. De plus, la progression récente de Melvin Bard n’a pas fait ses affaires. Cette aventure d’un an en Liga sera l’opportunité pour Koné de se relancer et regagner de la confiance en enchaînant les matches. Avant peut-être de revenir à Lyon avec un nouveau statut.