OL : La braderie continue, et maintenant Cornet ?

Dans : OL.

Déjà bien amoindrie avec les départs de Tete, Rafael, Marçal et Solet, la défense lyonnaise n’est peut-être pas encore dans sa version définitive.

Intenable lors du Final 8 à son nouveau poste de latéral gauche en mode piston, Maxwel Cornet envisage de quitter l’OL. L’Equipe annonce ainsi dans ses colonnes que l’ancien messin, arrivé au départ comme ailier, est tenté par l’idée de changer d’air en cas de belle offre. Une vraie surprise sachant que Cornet a toujours eu la confiance de ses entraineurs, et que son changement de poste lui a permis d’enchainer les titularisations alors que cela semblait bouché pour lui en attaque. De plus, il a toujours refusé de partir malgré des propositions intéressantes ces dernières années, prolongeant même son contrat il y a un an de cela. Désormais engagé jusqu’en 2023, l’Ivoirien a donc de quoi voir venir.

Mais entre l’absence de Coupe d’Europe, l’affaiblissement pour le moment difficilement contestable de l’OL cet été, et le fait qu’il se soit mis particulièrement en avant pendant la Ligue des Champions, Cornet se dit qu’il est peut-être l’heure de se trouver un nouveau club. Reste à savoir ce qu’en pense l’OL, qui a prolongé ce mercredi le contrat de Melvin Bard, et voit en lui l’avenir au poste de latéral gauche, ce qui peut se comprendre à la vue des apparitions intéressantes du jeune lyonnais. Enfin, et surtout, il faudra voir si un ou des clubs européens sont intéressés par Cornet, qui a souvent fait des touches en Allemagne, et a été suivi par Leeds le mois dernier. Cette information parue ce jeudi permettra en tout cas de savoir si le Lyonnais a toujours la cote sur le marché des transferts.