OL ‍: L’OM et Lille en danger, ça sent le gros coup

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bien placé dans la course à la qualification en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais aura un coup à jouer ce week-end. Une victoire contre le Racing Club de Lens dimanche pourrait être synonyme de belle affaire étant donné que deux concurrents directs s’affronteront également dimanche.

Si le Paris Saint-Germain a rapidement tué le suspense en tête de la Ligue 1, le sprint final pour les places européennes s’annonce passionnant. Seulement quatre points séparent l’Olympique de Marseille, deuxième, de Strasbourg qui occupe le septième rang à trois journées de la fin. Autant dire que la moindre contre-performance peut coûter très cher pour ces équipes qui ambitionnent de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, à la fois pour des raisons sportives et financières.

On pense notamment à l’Olympique Lyonnais qui pourrait profiter du week-end à venir pour réaliser une belle opération. Une victoire contre le Racing Club de Lens dimanche serait bienvenue, constate l’ancien Gone Jean-Marc Chanelet, qui rappelle que deux concurrents directs, à savoir Lille et l’Olympique de Marseille, s’affronteront un peu plus tard. « L’OL a trois matchs à gagner pour aller en Ligue des Champions, a commenté le consultant pour Le Progrès. Et c’est jouable, car cette équipe est capable de tout donner, et de gagner contre Lens, Monaco et Angers. Mais il faut déjà franchir le premier cap dimanche avant de penser aux autres. »

Un coup de pouce de l'ASSE ?

« Il y a aussi un Lille – Marseille lors de cette journée, et l’OL peut en tirer profit. Lyon est un club qui connaît très bien ces situations. Le petit clin d’œil de cette fin de saison, c’est que Saint-Etienne reçoit Monaco et peut donc aider l’OL. En contrepartie, les Lyonnais recevront Angers lors du dernier match, et pourraient aussi aider les Stéphanois. Une aide mutuelle en quelque sorte. Dans tous les cas c’est tout à fait dans les cordes de l’OL de bien finir la saison et d’accéder au podium », a estimé Jean-Marc Chanelet, confiant pour le club rhodanien.