OL : L’OM est à découvert, Aulas ne lâche rien !

Incapable de battre Strasbourg à domicile dimanche (1-1), l’Olympique Lyonnais a fait une croix sur la deuxième place, actuellement occupée par Marseille.

Et pour cause, l’OM a désormais 18 points de retard sur Lyon. Mais les Gones croient toujours en leurs chances d’atteindre leur objectif initial, à savoir une place sur le podium. Dans une interview accordée au site officiel de l’OL, le président Jean-Michel Aulas a tenu un discours résolument optimiste. Mais comme souvent depuis deux semaines, le patron de l’Olympique Lyonnais a tapé… sur l’Olympique de Marseille. Une nouvelle fois, Jean-Michel Aulas a rappelé que le club dont Frank McCourt est le propriétaire depuis octobre 2016 est dans le rouge, avec un déficit supérieur à 150 ME sur les deux dernières années.

« La victoire hier soir de Marseille (contre Lille) – que nous venons de battre en Coupe de France – nous positionne trop loin de la 2ème place, ce qui rend évidemment cet objectif difficile à atteindre désormais. Il faut néanmoins noter que l’Olympique de Marseille n’a pas joué de Coupe d’Europe cette année, ce qui lui a donné un avantage certain dans le championnat et que par ailleurs il s’est à nouveau mis dans le rouge sur le plan économique relativement au FFP (le journal L’Équipe affirmait il y a quelques jours que le déficit d’exploitation sur deux années était supérieur à 170 M€ !) contrairement à l’OL qui a une structure financière forte et gage de participation en cas de qualification en Coupe d’Europe et de pérennité pour tous ses supporters » a commenté Jean-Michel Aulas, pour qui il est toujours bon de rappeler que l’Olympique de Marseille ne respecte pas les règles du fair-play financier. Pour rappel, Jacques-Henri Eyraud a signé un accord avec l’UEFA, qui l’oblige à présenter des comptes déficitaires, au maximum, de 30 ME au 30 juin prochain.