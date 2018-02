OL : L'OL tremble, Geubbels affole l'Europe au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Utilisé à dose homéopathique par Bruno Genesio cette saison, Willem Geubbels est un joueur très convoité. Du haut de ses 16 ans, l’attaquant de l’OL a déjà l’Europe à ses pieds. Alors que l’Olympique Lyonnais fait son possible pour qu’il signe son premier contrat professionnel dans la capitale des Gaules, les formations européennes sont nombreuses à concurrencer Jean-Michel Aulas dans ce dossier. Selon les informations obtenues par Bild, cinq formations très huppées en Europe ont d’ores et déjà montré leur intérêt de manière très concrète au joueur.

Leipzig, Barcelone, Manchester United, Arsenal, mais également le Bayern Munich tenteraient d’enrôler le joueur. Désigné comme un futur prodige du football français, le joueur aura donc l’embarras du choix à l’issue de la saison. Fin janvier, Jean-Michel Aulas était plutôt optimiste sur les chances de l’OL de faire signer Willem Geubbels. « C’est une course à l’échalote, mais j’ai bon espoir. S’il ne signait pas, on rentrerait dans un truc à la Ghezzal. Willem veut rester à Lyon. Je pense qu’il va arriver à convaincre son papa et son avocat » avait-il lancé, avant d'expliquer quelques jours plus tard que Lyon avait fait une offre historique au jeune joueur. Reste désormais à savoir quelle sera l’issue de ce dossier bouillant du mercato de l’OL…