OL : L'OL en bataille avec Monaco sur ce milieu ivoirien à 15ME

Dans sa quête d'un jeune milieu de terrain, l'Olympique Lyonnais a pensé à Jean-Eudes Aholou, l'Ivoirien qui est considéré comme le meilleur joueur du Racing Club de Strasbourg lors de la saison 2017-2018. Pour l'instant, le club de Jean-Michel Aulas n'a pas formulé la moindre offre aux dirigeants alsaciens, mais s'ils souhaitent réellement s'offrir Jean-Eudes Aholou, les responsables de l'OL doivent rapidement bouger. Car selon L'Equipe de ce dimanche, l'AS Monaco a fait du milieu de terrain de 24 ans son favori pour remplacer Fabinho et du côté de la Principauté on a entamé concrètement des négociations avec Strasbourg.

Outre Lyon et Monaco, Jean-Eudes Aholou est également suivi par un club allemand de pointe et plusieurs formations de Premier League, ce qui incite évidemment Strasbourg à faire monter le prix de son joueur. Et le quotidien sportif affirme que le RCSA ne lâchera Jean-Eudes Aholou que pour un minimum de 15ME, soit une énorme plus-value puisque ce dernier était arrivé l'an dernier en provenance d'Orléans pour 0,5ME. La bataille du mercato pourrait donc permettre à la formation alsacienne de faire un très joli coup avec son milieu de terrain.