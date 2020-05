OL : L’offre pour Dembélé, Aulas ne pourra pas dire non

Dans : OL.

Un seul départ pour régler tous les problèmes ? C'est une perspective envisageable si Manchester United met bien 65 ME pour Moussa Dembélé.

A l’heure où Jean-Michel Aulas multiplie les combats depuis l’annonce de la fin de la saison en France, le visage de l’OL pour la saison prochaine a de quoi inquiéter ses supporters. Entre les joueurs autorisés à partir comme Houssem Aouar, et ceux qui sont suivis de près par des clubs étrangers comme Memphis Depay et Moussa Dembélé, le mercato s’annonce complexe. Concernant le buteur français, son profil séduit clairement les clubs anglais. Chelsea le suit depuis plusieurs mois, mais le club la formation la plus pressante est toujours Manchester United. Les Red Devils, qui ont vécu une nouvelle saison difficile sans un buteur de renom capable de fixer les défenses comme le faisait Romelu Lukaku, pourraient miser très gros pour recruter l’ancien du Celtic Glasgow.

Le média espagnol Todofichajes confirme ainsi les informations récentes du Daily Express à propos d’une offre en préparation de la part du Board d’Old Trafford. Et, bonus compris, la proposition pourrait dépasser les 65 ME. Une aubaine pour le club lyonnais, qui mise sur une perte de 50 ME avec la fin de la saison prématurée et les absences de revenus, sans pour le moment compter une absence éventuelle de Coupe d’Europe. En cas de transfert, il faudra bien évidemment recruter devant pour compenser, mais cet été pourrait provoquer un incroyablement renouvellement dans la ligne offensive de l’OL, et pourquoi pas profiter à la jeunesse qui attend son tour, avec notamment les Caqueret, Cherki et Gouiri.