OL : L’histoire des 5 stars du Brésil qui ont failli jouer à Lyon

Dans : OL, Mercato.

L’histoire des transferts ratés est une source inépuisable d’anecdotes sur le monde du football et ses incertitudes. Ce mardi, France Football s’est penché sur le cas des joueurs brésiliens de l’Olympique Lyonnais. Si de nombreux paris effectués dans ce domaine ont été fructueux, à commencer par Sonny Anderson, Juninho, Cris, Edmilson ou encore Caçapa, la liste aurait pu être encore plus longue et plus prestigieuse. En effet, cinq défenseurs ont failli rejoindre les Gones ces dernières années, et ces échecs ont de quoi donner des regrets aux supporters.

Il s’agit, par ordre chronologique, de l’inépuisable Cafu, qui juste avant la Coupe du monde 1998, a choisi au dernier moment de rejoindre la Roma alors qu’il avait donné son accord à Aulas. Ce fut également le cas de Cicinho, mais aussi de Thiago Silva et Marquinhos, qui ont été proposés par l’ancien recruteur de l’OL au Brésil, Marcelo, mais sans succès. Enfin, le dernier en date est Jemerson, qui brille avec Monaco, et aurait pu rejoindre l’OL, mais les dirigeants rhodaniens ont finalement choisi au dernier moment de recruter Mapou Yanga-Mbiwa, avec la réussite que l’on sait….