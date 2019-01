OL : L'Equipe frappe fort sur Nabil Fekir, et ça fait mal

Dans : OL, Coupe de la Ligue.

Titulaire en soutien du duo Memphis-Terrier contre Strasbourg en Coupe de la Ligue mardi soir, Nabil Fekir n’a pas réalisé un grand match. Crédité d’un 3/10 dans les colonnes du journal L’Equipe, le capitaine rhodanien a par ailleurs manqué un penalty, pour ne rien arranger. Ce qui lui a valu quelques critiques salées de la part du quotidien national, qui estime que l’international français était déboussolé et bien loin d’assumer son statut lors de ce match face aux Alsaciens au Groupama Stadium.

« Fekir a failli. Notamment en ne parvenant pas à transformer un penalty qu’il a lui-même obtenu, son tir s’étant perdu dans les tribunes. Le tournant de la rencontre se situe peut-être là, car les Lyonnais auraient pu revenir au score et rentrer dans leur vestiaire habités par d’autres sentiments. Quelques minutes plus tard, le chef d’orchestre de l’OL aurait pu se rattraper et prouver à tous que son attitude n’était pas résignée. Mais cette fois, sont tir sur coup-franc venait heurter le poteau. L’homme providentiel de Kiev, qui a qualifié son équipe en Ligue des Champions, a raté hier soir une marche plus petite, celle de la Coupe de la Ligue » écrit le quotidien, pas tendre avec celui qui devra impérativement relever la tête dès vendredi en championnat contre Reims. Car en Ligue 1, Lyon est toujours sur le podium suite à la défaite du MHSC à Nantes. Mais les hommes de Bruno Genesio n’ont aucune marge…