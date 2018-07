OL : L'énorme rétropédalage d'Aulas sur le mercato de l'OL !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Au micro de RMC samedi, Jean-Michel Aulas a clairement affirmé que Lyon allait « recruter » deux Mondialistes dans les prochains jours.

Une déclaration qui a forcément déclenché beaucoup d’enthousiasme et d’effervescence chez les supporters rhodaniens. Mais sur son compte Twitter, le président de l’OL a jeté un énorme froid en affirmant que sa déclaration avait été sortie de son contexte et déformée. Non, rien n’est encore acté avec aucun potentiel renfort en vue du mercato…

« Merci de rectifier la vérité. La vérité, c’est que nous supervisons plusieurs joueurs depuis le début du mondial mais rien nous dit que nous y arriverons. C’est pour cala que les titulaires ne partiront pas. On veut se renforcer » a lancé le président de l’Olympique Lyonnais. Un tweet qui provoque déjà l’agacement des supporters du récent 3e de Ligue 1, la déclaration du boss de l’OL ayant été filmée et diffusée par RMC. Et dans celle-ci, Jean-Michel Aulas est catégorique. Un rétropédalage qu’il va falloir faire passer chez les supporters… Bonne chance aux dirigeants lyonnais pour cela.