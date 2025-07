OL ‍: L’énorme crainte de Michele Kang

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a une semaine pour redresser la barre de manière spectaculaire sur le plan financier. Michele Kang est à pied d'oeuvre, avec toutefois de grosses inquiétudes, et pas que pour l'équipe masculine.

A force d’aller droit dans le mur, l’Olympique Lyonnais a fini par comprendre que son système actuel ne convenait pas aux instances du football français. John Textor a fini par démissionner de son poste et Michele Kang a pris la relève au sein d’Eagle Football Group. Le simple fait de changer de dirigeant ne permet pas d’élucider tous les problèmes, et la femme d’affaire américaine va devoir mettre la main à la poche et trouver des financements solides, rapides et capables d’alimenter immédiatement le compte de l’OL. Ce sont 100 millions d’euros qui sont réclamés par la DNCG pour couvrir la trésorerie déficitaire et les dépenses à venir en Ligue 1. Voir Michele Kang prendre cette responsabilité a pu surprendre, car la femme d’origine sud-coréenne n’était pour le moment intervenue à Lyon que pour l’équipe féminine dont elle avait pris les commandes.

John Textor a des parts de l'OL Lyonnes

OL : Mikautadze, la Roma négocie à la hache avec Michele Kang https://t.co/KZjipIV2Ay — Foot01.com (@Foot01_com) July 4, 2025

Justement, cette décision d’essayer de sauver le bateau de l’OL masculin est peut-être liée à ses investissements dans le football féminin. En effet, selon But FC, Michele Kang craindrait tout simplement qu’en cas de relégation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais ne s’en remette pas et termine en liquidation. Ses investissements seraient engloutis par cette catastrophe sportive et financière, mais son numéro d’affiliation à la FFF pourrait disparaitre selon le média local. John Textor a en effet gardé 15 % des parts d’OL Lyonnes après le rachat par Kang, et cela lui permet d’attribuer le numéro d’affiliation à l’équipe féminine afin d’évoluer en D1. Cela expliquerait donc l’une des raisons pour lesquelles Kang se démène pour sauver l’Olympique Lyonnais, et éviter ainsi un fiasco qui toucherait toutes les composantes du club.