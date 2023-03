OL : L'échec qui fait mal, Laurent Blanc passe aux aveux

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Englué en milieu de tableau, l'Olympique Lyonnais ne peut pas s'appuyer sur les cadres attendus. Cela ne vient pas, et Laurent Blanc est obligé de constater les dégâts.

Depuis qu’il a pris les commandes de l’Olympique Lyonnais cet automne, Laurent Blanc n’hésite vraiment pas à dire quand les choses ne vont pas. Une liberté de ton que son statut de champion du monde et d’ancien entraineur du PSG autorise, même si ça ne plait pas à tout le monde. Car les résultats ne sont pas spécialement au rendez-vous depuis son arrivée, mais le « Président » a plein de raisons à cela visiblement. Au départ, Laurent Blanc avait critiqué le niveau physique de ses joueurs, jugé indigne d’une formation de Ligue 1 à ses yeux. Ensuite, c’est la jeunesse de l’effectif qui a été en partie compensée par le mercato. Désormais, le manque de réalisme offensif est pointé du doigt, surtout quand Alexandre Lacazette n’est pas là. Mais il y aussi des joueurs qui devaient être des cadres, et qui traversent la saison comme un fantôme. C’est le cas de Jérôme Boateng, Moussa Dembélé et Houssem Aouar, sur lesquels l’OL n’arrive pas à compter. Un constat d’échec que, là encore, Laurent Blanc fait sans faux semblant, quitte à tirer sur des joueurs qui manquent déjà beaucoup de confiance.

Blanc reconnait l'échec avec plusieurs joueurs

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Il faut insister mais les choses ne sont pas faciles, surtout dans ce domaine offensif qui est parfois très surprenant. Parfois, un but de raccroc suffit à se relancer. Pour l’instant, on n’arrive pas à les relancer. Mais il ne faut pas que les joueurs lâchent, et c’est notre devoir de les rattraper pour qu’ils ne lâchent pas… », a reconnu l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, qui insiste pourtant en donnant du temps de jeu à Moussa Dembélé et Houssem Aouar, même si cela fait gronder le Groupama Stadium. Les deux joueurs sont en fin de contrat, et les efforts pour inverser la tendance et sauver leur fin de parcours à l’OL ne sautent pas aux yeux de supporters qui rêvent désormais de passer à autre chose avec pourtant deux joueurs qui étaient considérés comme des cadres du club il y a peu de temps.