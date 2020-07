OL : L'échange Matuidi-Aouar toujours dans les tuyaux ?

Dans : OL.

Très décevante en cette fin de saison, la Juventus Turin pourrait bien bouleverser totalement son effectif lors du prochain mercato.

Sous l’impulsion de Maurizio Sarri, les mouvements devraient être nombreux cet été à la Juventus Turin. Le secteur du milieu de terrain est notamment concerné avec le départ d’ores et déjà enregistré de Miralem Pjanic, et la venue d’Arthur en provenance du FC Barcelone. Mais selon les informations obtenues par Tuttosport, Aaron Ramsey pourrait également participer au grand chambardement de l’effectif turinois. Depuis sa signature en provenance d’Arsenal, le Gallois n’est jamais réellement parvenu à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Le cas de Blaise Matuidi, diamétralement différent, est également évoqué.

Bien que très généreux, le milieu de terrain de l’Equipe de France ne fait pas partie des plans de Maurizio Sarri, qui lui préfère des joueurs plus techniques comme Adrien Rabiot ou Rodrigo Bentancur. C’est ainsi qu’un échange avec l’Olympique Lyonnais comprenant évidemment Houssem Aouar est plus que jamais envisagé. Une thèse confirmée par le site italien Blasting News, qui croit savoir que la Juventus Turin serait très ouverte à cette possibilité. Reste à voir ce que Jean-Michel Aulas pensera d’un tel deal, lui qui rêve de Blaise Matuidi mais qui a certainement dans l’idée de récupérer une grosse somme d’argent grâce à la vente d’Houssem Aouar. Par ailleurs, le président de l’Olympique Lyonnais avait publiquement provoqué la Juventus Turin dans ce dossier en indiquant qu’il n’était pas certain que la « priorité » du Lyonnais soit de signer en Série A la saison prochaine. Toutes les portes restent ouvertes dans ce dossier…