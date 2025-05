OL ‍: L'avenir du club se jouera le 24 juin

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Menacé de rétrogradation en Ligue 2, l'Olympique Lyonnais devra présenter de meilleurs bilans financiers devant la DNCG avant l'été. L'entretien tant attendu est programmé le 24 juin prochain.

Après avoir récupéré la 6e place de Ligue 1 pour s'assurer un avenir européen sur le terrain, l'Olympique Lyonnais devra réussir sa fin de saison dans les bureaux. Rétrogradé en Ligue 2 à titre conservatoire pour sa dette il y a quelques mois, le club rhodanien devra apporter bien plus de garanties à la DNCG sur le plan financier. La date du rendez-vous fatidique a été révélée par L'Equipe. John Textor rencontrera le gendarme financier du football français le 24 juin prochain. De quoi laisser un mois à l'Américain et à ses équipes pour préparer leur dossier. Cela offre surtout plus de trois semaines à l'OL pour vendre des joueurs et récupérer de l'argent frais. Cette année, la date du début du mercato estival a été avancée au 1er juin pour cause de Mondial des clubs.