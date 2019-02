OL : L'ASSE devant Lyon en L1, il voit ça gros comme une maison

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Battu par Monaco dimanche soir en clôture de la 26e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais inquiète. Irréguliers, les hommes de Bruno Genesio semblent capables du meilleur en Ligue des Champions, et du pire en championnat. Conséquences : ils n’ont plus que trois petits points d’avance sur l’AS Saint-Etienne, et cinq unités d’avance sur Marseille. Une situation qui pourrait vite devenir dramatique selon Yoann Riou, lequel a confié sur la Chaîne L’Equipe qu’il ne serait pas surpris si les Verts venaient à dépasser l’OL dans les prochaines semaines.

« Lyon devrait être mille fois plus haut, Lyon devrait, Lyon devrait, Lyon devrait… au final Lyon n’y arrive pas et n’a que trois points d’avance sur Saint-Etienne et cinq sur l’OM alors que Marseille était à la rue complet il y a quelques semaines. Quand je vois Lyon, qui est souvent le meilleur joueur ? C’est Anthony Lopes. Il y a aussi un problème avec Genesio qui n’arrive pas à sublimer ses joueurs. Si Saint-Etienne gagne contre Marseille, ce sera une épreuve de force. En plus, l’ASSE a perdu à la toute fin contre Lyon en faisant un super match. Ils ont plus de résilience. Saint-Etienne peut faire le coup du siècle » a lâché le journaliste, pas serein pour l’OL qui pourrait bien voir son meilleur ennemi lui jouer un mauvais tour d’ici la fin de la saison. Reste que le week-end prochain, Lyon accueille Toulouse pendant que Saint-Etienne prépare un déplacement très délicat à Marseille…