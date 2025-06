OL ‍: L’annonce mercato qui va faire plaisir aux supporters

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a décidé d'agir pour, à défaut de renforcer, consolider son effectif en vue de la saison prochaine. Une prolongation est en cours de discussions avec Clinton Mata.

Difficile pour le moment de connaitre les contours du futur OL alors que le club va passer devant la DNCG ce mardi pour connaitre son avenir. John Textor aura-t-il les mains libres pour recruter comme il l’entend, et continuer ses affaires avec ses différents clubs « amis » ? En attendant, il y a un aspect des choses sur lesquelles il peut tabler, c’est son effectif actuel. Le voir prolonger Alexandre Lacazette ou même Nicolas Tagliafico est quasiment impossible à imaginer, mais un autre dossier est sur le dessus de la pile et il va certainement ravir les supporters de l’OL.

Mata, la priorité de l'OL

OL : Thiago Almada, Textor fait une grande annonce https://t.co/uHUdfcaKMY — Foot01.com (@Foot01_com) June 24, 2025

En effet, s’il avait des envies de départ en fin de saison dernière, Clinton Mata semble avoir changé son fusil d’épaule selon L’Equipe, et Lyon négocie avec lui pour prolonger le défenseur polyvalent. L’Angolais de 32 ans est arrivé timidement mais il s’est imposé comme une valeur sure dans la charnière centrale, reléguant Duje Caleta-Car aux oubliettes. L’ancien du Club Bruges se plait à Lyon, et s'il sera attentif aux offres qui lui sont faites, il se verrait bien prolonger son contrat d’une saison, jusqu’en juin 2027. C’est aussi pour cela que le dossier menant à Juma Bah, joueur de Manchester City prêté à Lens la saison dernière et qui pouvait rejoindre l’OL, est en train d’échapper aux dirigeants rhodaniens. Le joueur de la Sierra-Leone semble se diriger vers Nice, qui a besoin de renforts pour ses barrages de Ligue des Champions.

Pour l’OL, conserver Clinton Mata serait déjà une très belle affaire et un signal de solidité envoyé à Paulo Fonseca, avant d’envisager une suite de mercato plus classique avec des renforts à aller chercher. D’autant plus que Duje Caleta-Car a un bon pour quitter Lyon cet été, et il ne devrait pas s’en priver de l’utiliser avec des contacts avancés en Premier League.