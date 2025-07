OL ‍: L'Angleterre s'attaque à Mikautadze, danger à Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jugé intransférable par Paulo Fonseca au début de la préparation, Georges Mikautadze suscite néanmoins des convoitises. Wolverhampton a notamment coché le nom de l’attaquant géorgien.

Après avoir déjà perdu Cherki, Thiago Almada, Lacazette ou encore Perri, Paulo Fonseca a haussé le ton. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a été clair face aux journalistes en début de préparation en affirmant que Corentin Tolisso et Georges Mikautadze étaient intransférables. Le technicien portugais connait la situation de l’OL et sait que des ventes sont indispensables, mais il souhaite bâtir sa jeune équipe de la saison 2025-2026 autour de son nouveau capitaine et de l’attaquant géorgien de 24 ans. Cela tombe bien, Georges Mikautadze est lui aussi dans l’optique de rester à Lyon, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Wolverhampton s'attaque à Mikautadze

Mais du côté de la Premier League, cette position de l’OL et du buteur de 24 ans ne refroidissent pas certains de ses courtisans. Le site TransferFeed nous apprend par exemple que Wolverhampton est très intéressé à l’idée de s’offrir l’ancien attaquant de Metz, acheté pour 18,5 millions d’euros par l’OL l’été dernier. Affaibli par le départ de Matheus Cunha à Manchester United, le club anglais souhaite renforcer son secteur offensif et a les moyens pour cela. L’attaquant brésilien a été vendu aux Red Devils pour 75 millions d’euros tandis que Rayan Aït-Nouri est lui parti à Manchester City pour 37 millions d’euros.

Autant dire que Wolverhampton peut à tout moment soumettre une offre impossible à refuser pour Georges Mikautadze et cela même si l’attaquant géorgien a été déclaré intransférable par son entraîneur. Le club anglais a déjà recruté l’avant-centre Jørgen Strand Larsen et les ailiers Fer Lopez et Jhon Arias pour étoffer son attaque, mais cela est encore insuffisant aux yeux de Vitor Pereira, lequel pousse pour que son club recrute Georges Mikautadze. Reste maintenant à voir si cet intérêt se matérialisera par une offre ferme de la part du club de Premier League. Les supporters de l’OL peuvent commencer à trembler car un départ de Mikautadze serait sans doute la goûte de trop pour eux alors que l’avenir de Malick Fofana a lui aussi de fortes chances de s'écrire en Angleterre.