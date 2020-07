OL : L’Angleterre insiste… pour laisser Dembélé à Lyon

Dans : OL.

Au mois de janvier, le nom de Moussa Dembélé était cité quotidiennement par les médias britanniques dans l’optique d’un transfert en Premier League.

A l’époque, Manchester United et Chelsea semblaient très chauds à l’idée de recruter le meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, pour un prix estimé à près de 60 ME avant la pandémie de coronavirus. Malheureusement, la crise sanitaire et financière est passée par là, et l’avant-centre de l’OL pourrait bien en être l’une des principales victimes cet été. Au vu de son âge et de son potentiel, Moussa Dembélé reste bien valorisé sur le marché des transferts. Mais dorénavant, les clubs de Premier League ne semblent plus en faire une priorité.

Dembélé plan B d'Arsenal, rien de plus ?

C’est notamment le cas d’Arsenal, qui a régulièrement été cité parmi les prétendants de l’ancien avant-centre du Celtic Glasgow afin de compenser un éventuel départ de Pierre-Emerick Aubameyang ou d’Alexandre Lacazette. A en croire les informations obtenues ce week-end par FOX Sports, la direction londonienne privilégie très nettement la piste menant à Raul Jimenez, le sérial buteur de Wolverhampton. Avec 26 buts inscrits toutes compétitions confondues dont 17 en Premier League, l’attaquant mexicain de 29 ans, recruté pour la coquette somme de 38 ME en juillet 2019, est très apprécié par l’état-major d’Arsenal qui en fait sa priorité. Si cette piste était trop compliquée à boucler, alors les Gunners pourraient toutefois rouvrir le dossier Moussa Dembélé. Mais financièrement, l’international espoirs de l’Olympique Lyonnais sera certainement valorisé à un prix supérieur à celui de Raul Jimenez, en fin de contrat dans trois ans mais qui frôle la trentaine. Reste maintenant à voir quel sera le choix final d’Arsenal, dont l’objectif reste de toute façon de parvenir à prolonger Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.