OL : Kenny Tete est courtisé par un gros poisson au mercato

Dans : OL, Mercato, Serie A.

À la recherche d'un nouveau candidat au poste de latéral droit en vue de la saison prochaine, l'AS Rome a coché le nom du Lyonnais Kenny Tete.

Durant ce mercato estival, l'Olympique Lyonnais va devoir prendre une décision par rapport au couloir droit de sa défense. Alors que Rafael et Kenny Tete se disputaient une place de titulaire la saison dernière, l'équipe de Bruno Genesio a décidé de recruter Leo Dubois, qui débarque libre en provenance du FC Nantes. Autant dire que le club rhodanien doit se séparer de l'un de ses latéraux pour s'éviter un casse-tête. Arrivé à l'OL en 2015, après plusieurs saisons à Manchester United, le Brésilien de 27 ans semblait être le sacrifié de l'été. Annoncé partant, puisque des clubs turcs comme le Besiktas sont sur les rangs, Rafael aurait encore une chance de rester... si son concurrent néerlandais venait à partir.

Improbable jusque-là, le potentiel transfert de Tete pourrait se dessiner au cours des prochaines semaines. Selon la presse italienne, la Roma se serait d'ores et déjà mis en tête de l'attirer dans ses filets. Avec le probable départ de Bruno Peres et le retour de blessure de Karsdorp, les dirigeants de la Louve veulent renforcer leur effectif au poste de défenseur droit. Et dans l'esprit de Di Francesco, Tete dispose clairement du profil idéal. Une saison seulement après sa venue de l'Ajax, le joueur de 22 ans pourrait donc faire ses valises à Lyon. En cas de belle offre, mais surtout si Jean-Michel Aulas lui ouvre la porte au profit de Rafael.