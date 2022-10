OL : Karim Benzema est trop vieux pour Lyon

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Un retour de Karim Benzema fait rêver les supporters de l’OL mais à priori, le Ballon d’Or ne reviendra pas à Lyon en tant que joueur.

Sur le toit du monde après avoir décroché son premier Ballon d’Or la semaine dernière, Karim Benzema a d’ores et déjà marqué l’histoire du football français mais aussi du Real Madrid. Et comme il le faisait savoir après avoir remporté le Graal, « KB9 » s’imagine maintenant terminer sa carrière au sein du club merengue. Un coup dur pour les supporters de l’OL, qui rêvent depuis plusieurs années du retour de l’enfant prodige à Lyon afin d’y terminer sa carrière. Invité de l’émission OL Play sur la chaine officielle du club cette semaine, Karim Benzema a de nouveau évoqué son potentiel retour à l’Olympique Lyonnais. Et si l’actuel capitaine du Real Madrid n’est pas fermé à l’idée de revenir chez les Gones pour son après-carrière, il reconnait toutefois qu’il est maintenant improbable de le voir revenir à l’OL pour y jouer.

Karim Benzema ne reviendra pas à l'OL en tant que joueur

« Je ne suis plus trop jeune donc je pense que c'est mieux de laisser la place aux jeunes et il y en a beaucoup à Lyon. Si j'ai l'occasion un jour pour revenir à Lyon, pour travailler, ça sera avec grand plaisir car c'est tout pour moi » a lancé Karim Benzema, dont les propos ne laissent plus vraiment de place aux rêves pour les supporters de l’OL. Ceux-ci pourront toutefois se consoler dans les prochaines semaines puisque Karim Benzema se déplacera en personne à Lyon pour fêter son Ballon d’Or avec les supporters de son club formateur. « Je suis tellement content que tout le peuple lyonnais soit fier de moi, j'essaie de le représenter au maximum. La ville de Lyon sera toujours dans mon cœur. De belles choses arrivent dans la ville pour fêter mon Ballon d'or, qui vont ravir les Lyonnais » a commenté Karim Benzema, qui n’oublie pas son club formateur de l’OL mais qui ne devrait donc pas y revenir en tant que joueur, à moins d’une énorme surprise que personne ne voit venir.