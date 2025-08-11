OL: Karabec arrive à Lyon, visite médicale prévue mardi ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Moins de 24 heures après l'annonce de contacts entre l'OL et le Sparta Prague, un accord a été trouvé, et Adam Karabec est déjà parti vers Lyon.

Sauf improbable retournement de situation, l'Olympique Lyonnais devrait officialiser avant le milieu de semaine la signature d'Adam Karabec, le milieu offensif tchèque du Sparta Prague. Ce lundi soir, le très sérieux journaliste allemand Florian Plettenberg annonce qu'un accord définitif a été trouvé entre l'OL et le club de la capitale de la république tchèque concernant Adam Karabec. « Un accord complet a été trouvé avec le Sparta Prague. Les dernières formalités administratives entre les deux clubs sont en cours. Le milieu offensif de 22 ans est en route pour Lyon. Karabec rejoindra Lyon pour un prêt d'un an avec option d'achat pour 3,5 millions € . La visite médicale est prévue mardi », précise le journaliste de Sky Sports Allemagne.

Ce dernier va rejoindre l'effectif de Paulo Fonseca sous forme de prêt avec une option d'achat à hauteur de 3,5 millions d'euros comme l'avait expliqué L'Equipe. Celui qui a été international chez les jeunes dans son pays passera mardi sa visite médicale dans la capitale des Gaules avant d'officiellement signer son contrat avec l'Olympique Lyonnais.