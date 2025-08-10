Accord trouvé, l'OL accueille un deuxième Tchèque

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En quête de renforts pour le secteur offensif, l’Olympique Lyonnais a trouvé son bonheur en République tchèque. Un accord a été trouvé pour Adam Karabec, le milieu du Sparta Prague qui arrive dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire.

Nouvelle recrue en approche du côté de l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, le journaliste de L’Equipe Hugo Guillemet annonce un accord avec le Sparta Prague pour Adam Karabec. Quelques détails restent à régler mais le milieu offensif de 22 ans devrait bien débarquer dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat non obligatoire à 3,5 millions d’euros. Une opération peu onéreuse dans la mesure où le Tchèque sort déjà d’un prêt en deuxième division allemande.

Adam Karabec va être prêté un an à l’OL avec une OA de 3,5M€. Ce gaucher vient dans un rôle de doublure offensive (n10 ou ailier droit intérieur). Cette arrivée ne remet pas en cause le recrutement d’un ailier droit titulaire. (@livesportCZ) https://t.co/16ODKl2iyU — hugo (@hugoguillemet) August 10, 2025

La saison dernière, le compatriote du néo-Lyonnais Pavel Sulc portait le maillot d’Hambourg. Régulièrement titularisé, Adam Karabec avait terminé l’exercice avec 3 buts et 8 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. L’Olympique Lyonnais a apparemment observé les performances de ce grand gabarit (1,87m) décrit comme un joueur habile techniquement, précis dans ses passes et capable d’envoyer de grosses frappes. Un profil intéressant pour les Gones qui l’imaginent en tant que complément dans l’effectif.

Un profil de simple remplaçant

En effet, Adam Karabec devrait servir de doublure à différents postes offensifs. Annoncé polyvalent, le gaucher peut occuper le couloir droit en faux pied ou diriger le jeu en tant que numéro 10. Notre confrère précise donc qu’Adam Karabec ne sera pas le fameux renfort attendu côté droit. En plus de cette piste qui devrait aboutir dans les prochains jours, l’Olympique Lyonnais compte bien s’offrir un ailier capable de s’installer dans le onze de Paulo Fonseca. On sait par exemple que les supérieurs du coach portugais s’intéressent au Toulousain Yann Gboho (24 ans), également convoité par le LOSC et par Besiktas en Turquie.