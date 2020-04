OL : Kanté disponible au mercato, Juninho fait rêver les fans

Dans : OL.

Peu épargné par les blessures cette saison, N’Golo Kanté ne serait plus retenu à Chelsea. Une information qui semble ravir le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais Juninho.

Après quatre années passées à Chelsea, N’Golo Kanté pourrait être transféré cet été. C’est en tout cas l’information récoltée par le site 90min.com, qui assure que le club londonien ne s’opposera pas à son départ. A condition de récupérer un montant raisonnable bien sûr. Une décision assez étonnante, même s’il est vrai que l’infatigable milieu de terrain ne parvient plus à enchaîner les matchs à cause des blessures. De plus, le Français vient de souffler ses 29 bougies, ce qui implique que son prix baissera une fois la barre symbolique des 30 ans passés l’année prochaine.

Quoi qu’il en soit, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient déjà prêts à sauter sur cette opportunité. Mais un troisième concurrent inattendu s’est peut-être présenté sur Twitter. En réaction à la rumeur d’un possible départ de N’Golo Kanté, Juninho a en effet publié des émojis avec un doigt vers le haut et des applaudissements. Apparemment, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais se réjouit de la disponibilité de l’international tricolore. Pourtant, tout le monde sait que le club rhodanien n’a pas les moyens sportifs ni financiers pour attirer le champion du monde. Il pourrait donc s’agir d’un piratage ou d’une simple erreur du dirigeant, qui a déjà trouvé son bonheur cet hiver avec Bruno Guimarães.