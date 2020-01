OL : Kadewere vendu à Lyon et prêté au Havre, affaire conclue ?

Dans : OL.

A la recherche de plusieurs joueurs dans le secteur offensif au mercato, l’Olympique Lyonnais s’est d’ores et déjà attaché les services de Karl Toko-Ekambi.

Dans les prochaines heures, le club rhodanien pourrait bien officialiser la venue d’un second attaquant, en la personne de Tino Kadewere. Meilleur buteur de Ligue 2 avec Le Havre, le Zimbabwéen est au cœur des négociations entre l’Olympique Lyonnais et Le Havre depuis plusieurs jours. Et visiblement, un accord n’est plus très loin entre le 7e de Ligue 1 et le 6e de Ligue 2 puisque selon les informations de BeInSports, il y a désormais de grandes chances de voir Tino Kadewere signer à Lyon… avant d’être prêté pour les six derniers mois de la saison en Normandie.

« Pour Kadewere à Lyon, c’est quasiment fait. Reste quelques détails à régler entre Le Havre et Lyon. L’accord entre le joueur et le club doit également intervenir dans les heures à venir après avoir régler des petits détails. Joueur prêté dans la foulée » a indiqué sur son compte Twitter le journaliste de la chaîne qatarie, Nizar Hanini. Reste maintenant à voir quel sera le montant du transfert de Tino Kadewere à Lyon, alors qu’un prix estimé entre 12 et 14 ME était régulièrement évoqué au cours des dernières semaines. Surtout, il sera intéressant de voir si cette stratégie de l’OL, qui va prêter Kadewere au Havre pour la fin de la saison, signifie que Toko-Ekambi demeurera l’unique renfort offensif des Gones pour la fin de la saison…