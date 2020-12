OL : Kadewere pour 12 ME, Lyon a recruté un félin !

Dans : OL.

Auteur de quatre buts et une passe décisive depuis le début de la saison, Tino Kadewere s’est imposé comme un titulaire indiscutable à l’OL.

Débarqué en provenance du Havre sur la pointe des pieds, le Zimbabwéen a relégué Moussa Dembélé sur le banc, s’imposant comme une évidence sur le front de l’attaque lyonnaise. Décisif contre Saint-Etienne ou Angers ces dernières semaines, l’ex-meilleur buteur de la Ligue 2 surprend ses nouveaux supporters. Mais au Havre, là où on le connait par cœur, l’explosion de Tino Kadewere en première division n’est pas une surprise. Interrogé par Eurosport, son ancien coach au sein du club doyen Oswald Tanchot a évoqué celui qu’il considère affectueusement comme un véritable félin.

« C’est un garçon très coordonné qui avait une excellente première touche de balle. Je le trouvais très complet. Il était capable de créer des décalages, d'être à la finition comme à la dernière passe. Il n'était pas formaté et avait surtout un côté félin. Il était très souriant, ouvert et de bonne humeur. Il s'est tout de suite bien intégré en apprenant le français et en faisant venir sa femme et son fils auprès de lui. Il avait de la reconnaissance pour le club par rapport au pari qu'il avait tenté. C'est un garçon finet il manquait de puissance à son arrivée. Sur le jeu en lui-même, il est complet sans avoir un énorme point fort. Il est habile des deux pieds Il intègre quand même une équipe qui sort d'une demi-finale de Ligue des champions et qui n'a pas vendu ses meilleurs éléments offensifs. Malgré tout, il arrive à avoir du temps de jeu et à être efficace, note le technicien amiénois qui le voit s'inscrire dans la durée en L1 "sans problème". Il faut qu'il profite de sa bonne période actuelle pour engendrer de la confiance et pour que les autres aient aussi confiance en lui. Car quand tu arrives à l'OL en provenance de Ligue 2, on ne te prend pas forcément comme un concurrent direct. Finalement, il a mis des buts importants » a commenté l’ancien entraîneur de Tino Kadewere à l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à confirmer cette belle forme pour l’attaquant de 24 ans, excellent aux côtés de Karl Toko-Ekambi et de Memphis Depay sur les bords du Rhône.