OL : Kadewere devant Paqueta, le peuple a voté

Auteur de 7 buts et de 3 passes décisives depuis le début de la saison, Tino Kadewere carbure à plein régime à l’Olympique Lyonnais.

Meilleur buteur de Ligue 2 la saison dernière, l’international zimbabwéen n’a pas perdu son sens du but, malgré son repositionnement comme attaquant de côté. Utilisé dans un registre différent par Rudi Garcia par rapport à sa position naturelle en Ligue 2, Tino Kadewere s’est adapté à vitesse grand V à son nouveau poste et à son nouvel environnement. Des premiers pas épatants qui ont été salués par les supporters de l’Olympique Lyonnais. Invités par le club à voter pour la révélation de l’année 2020 sur Twitter, les fans ont plébiscité Tino Kadewere devant Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes.

L’ancien attaquant du Havre a raflé 42 % des votes tandis que Lucas Paqueta a été plébiscité à hauteur de 29 %. Bruno Guimaraes, excellent avant la coupure en mars, ferme la marche avec 28 %. 2021 sera l’année de la confirmation pour Tino Kadewere, titulaire indiscutable dans l’esprit de Rudi Garcia aux côtés de Memphis Depay et de Karl Toko-Ekambi en attaque. La fin de saison s’annonce palpitante pour l’ex-buteur du Havre, qui devra confirmer sur le côté avant d’avoir probablement sa chance à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine, Memphis Depay étant en fin de contrat et Moussa Dembélé ayant la cote à l’étranger. Ce vote des supporters de l’OL prouve en tout cas que Juninho et Jean-Michel Aulas ont eu le nez fin en misant près de 15 ME pour ce buteur ayant éclos assez tard (24 ans) mais prouvant chaque week-end qu’il a nettement le niveau de la Ligue 1…