OL : Kadewere a vu Depay, il sait où il a mis les pieds

Le 8 juin dernier, l’Olympique Lyonnais était le premier club de Ligue 1 à reprendre le chemin de l’entraînement.

Le club rhodanien se prépare à disputer la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Ensuite, c’est le Final 8 de la Ligue des Champions qui attendra l’équipe de Rudi Garcia. Et c’est avec une nouvelle recrue dans ses rangs que l’OL a retrouvé le chemin de l’entraînement puisque désormais, Tino Kadewere s’entraîne avec Lyon, bien qu’il ne puisse pas participer aux matchs de coupe d’Europe. Meilleur buteur de la Ligue 2 cette saison, l’ancien attaquant du Havre a découvert un niveau totalement différent dans la capitale des Gaules. Dans une interview accordée au Daily News, il s’est notamment exprimé au sujet d’un joueur qu’il considère comme une machine, Memphis Depay.

« Cela a toujours été un rêve pour moi de jouer dans un club disputant la Ligue des Champions. Si cela se produit à l’avenir avec Lyon, ce serait énorme. C’est tout nouveau pour moi de jouer avec des joueurs comme ceux de l’OL, c’est un rêve devenu réalité. C’est tellement différent, tout est nouveau pour moi. Mais c’est agréable, on apprend beaucoup de joueurs d’un tel niveau. Par exemple, Depay est un très bon leader. Nous sommes assis à côté dans le vestiaire, j’apprends beaucoup de lui. C’est une machine, il me pousse à travailler davantage » a commenté Tino Kadewere, dont les performances n’avaient pas échappé aux clubs de Premier League, mais qui a privilégié une étape intermédiaire dans sa carrière en signant à l’OL. Reste maintenant au Zimbabwéen d’être à l’écoute des cadres comme Memphis Depay pour réaliser de grandes choses dans la capitale des Gaules. C’est pour cela que l’OL a déboursé plus de 10 ME pour le recruter en Ligue 2…