Juventus-OL : RMC refuse d'y aller, Di Meco est dégoûté

Dans : OL.

Dans une semaine l'Olympique Lyonnais devrait se déplacement à Turin pour son match retour de Ligue des champions face à la Juventus. Mais RMC a déjà pris une décision radicale.

Sauf retournement de situation hautement improbable, le 8e de finale de retour de Ligue des champions entre la Juventus et l'OL se jouera mardi prochain dans un Allianz Stadium vide de ses supporters. Jean-Michel Aulas l'a confié, l'UEFA a finalement décidé de faire jouer cette rencontre décisive à Turin, malgré les récentes décisions du gouvernement italien de limiter la totalité des déplacements dans le pays. Mais si Rudi Garcia et ses joueurs devront impérativement se rendre en Italie pour jouer ce match, RMC a décidé de n’envoyer personne pour cette rencontre très attendue. Autrement dit, les journalistes et commentateurs travailleront dans les studios de Paris, et pas depuis le stade turinois, alors que ce mercredi, le détenteur des droits TV sera bien présent au Parc des Princes comme d'habitude s'agissant des équipes françaises.

Evoquant cette décision de ses employeurs, bien évidemment liée à l'épidémie de coronavirus, Eric Di Meco, qui commentera Juventus-OL depuis Paris, admet que cela lui fait mal. « Il n’y a rien de pire que de commenter en cabine un match normal. Alors un huis clos ! C’est l’antithèse de notre métier. Je redoute déjà ce moment », confie l’ancien joueur reconverti en consultant pour RMC. De son côté, l’UEFA n’avait pas interdit à la chaîne française de venir à l’Allianz Stadium pour couvrir le match de l'Olympique Lyonnais, il s'agit donc d'une décision prise par le média, qui ne fera pas non plus le déplacement pour Barcelone-Naples. On ne rigole pas avec le coronavirus.