OL : Juventus-Lyon programmé le 22 juillet ?

Dans : OL.

Même si le calendrier du footballeur européen est flou, quelques hypothèses apparaissent, notamment pour l'Olympique Lyonnais.

L’UEFA souhaite donner la priorité à une fin des championnats nationaux avant de caler les dates d’une possible fin pour la Ligue des champions et de l’Europa League. Car il est clair que l’instance européenne du football ne se passera pas cet été des rentrées budgétaires liées à l’Euro, repoussé d’un an, et aux compétitions continentales. Seul souci pour l’UEFA, en raison de l’étalement des rencontres de Ligue des Champions, des équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale, dont le PSG, tandis que d’autres attendent encore de jouer le match retour des huitièmes de finale, comme l’OL. Autrement dit, avant même d’envisager d’enchaîner sur un match les quarts et des demies, l’UEFA doit finir les huitièmes de finale.

Du côté de l’Olympique Lyonnais s’ajoute à cela la finale de la Coupe de la Ligue à jouer contre le Paris Saint-Germain, ce qui bloquera donc une autre date. Selon Le Progrès, une tendance semble tout de même se dessiner pour Anthony Lopes et ses coéquipiers. Si la finale de la Coupe de la Ligue semble pouvoir se jouer le 27 juin à huis clos, reste à savoir où car nul besoin de jouer au Stade de France s’il y a zéro spectateur, le huitième de finale retour de Ligue des champions contre la Juventus est envisagé le 22 juillet…soit une semaine après la date limite pour l’interdiction des regroupements en France. Mais ce match entre les Turinois et l’Olympique Lyonnais aura lieu, a priori, à l’Allianz Stadium, et en Italie les choses ne sont pas encore aussi claires. Ensuite, le quart de finale aller éventuel pourrait avoir lieu le 28 ou 29 juillet, et le quart de finale retour aurait lieu une semaine plus tard. Bon courage à la LFP et l'UEFA...