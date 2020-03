OL : Juventus-Lyon délocalisé, l'UEFA passe à l'action !

Dans : OL.

Le 17 mars prochain, l’Olympique Lyonnais doit affronter la Juventus Turin dans le cadre des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.

Mais la France et l’Italie étant les deux pays européens les plus touchés par l’épidémie de coronavirus, cette rencontre est menacée. Pour l’heure, difficile de savoir où se jouera le match, et dans quelles conditions. Une chose est certaine, l’UEFA s’active pour trouver une solution satisfaisante. Et ces dernières heures, l’hypothèse d’un match délocalisé a été étudiée puisque dans un communiqué, la fédération maltaise a indiqué qu’elle avait été approchée pour que ce match entre l’Olympique Lyonnais et la Juventus Turin se déroule à Malte.

« Des contacts informels ont été pris... mais en tout état de cause, l'hypothèse que des supporters italiens se rendent à Malte était impossible et que les directives données par les autorités sanitaires maltaises devaient être respectées » a indiqué la fédération maltaise dans un communiqué publié ce dimanche après-midi. Par ailleurs, l’instance précise dans son communiqué que la possibilité de délocaliser le match à Malte a désormais été écartée de manière définitive. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera, notamment au niveau sanitaire en Italie. Plus que jamais, on semble se diriger vers un match à huis clos dans le stade de la Juventus Turin, les différents pays européens n’ayant aucunement l’intention d’accueillir des supporters venus de toute l’Italie et de la France. Ce qui semble assez logique, il faut bien le dire…