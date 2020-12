OL : Juninho veut taper en Argentine au mercato d'été !

Dans : OL.

Désireux de conserver son effectif en l’état cet hiver, l’Olympique Lyonnais risque en revanche d’être très actif lors du prochain mercato estival.

En effet, plusieurs cadres de l’effectif ont des chances de faire leurs valises, à commencer par Memphis Depay, Houssem Aouar ou encore Moussa Dembélé. Bien évidemment, il n’est pas question pour Jean-Michel Aulas et Juninho de procéder à un grand ménage, mais certains joueurs bénéficiant d’un bon de sortie ne seront pas retenus contre leur gré. La situation de Léo Dubois, dont le nom a parfois été associé au Paris Saint-Germain, devra également être surveillée. L’ex-défenseur du FC Nantes ayant la cote en Europe, l’OL prépare doucement mais surement sa succession. En ce sens, un défenseur est ciblé en Argentine selon les informations de TyC Sports.

Le média croit savoir que l’Olympique Lyonnais est bouillant sur le dossier Gonzalo Montiel, le latéral droit international argentin de River Plate. Economiquement, la situation du défenseur de 23 ans est favorable pour l’Olympique Lyonnais, dans la mesure où Montiel sera en fin de contrat avec River Plate en juin prochain. L’Argentin a d’ores et déjà fait savoir à son club formateur qu’il était prêt à prolonger son contrat, à condition que sa clause libératoire, actuellement fixée à 20 ME, soit revue à la baisse. Le but de l'opération est évidemment de partir, mais en rapportant une somme d’argent à son club de cœur. Reste maintenant à voir si l’Olympique Lyonnais parviendra à rafler la mise dans ce dossier alors que Gonzalo Montiel a récemment engagé un nouvel agent en la personne de Pablo Sabbag, représentant notamment de Leandro Paredes, dont la mission est clairement de trouver un bon club en Europe à son poulain. En course pour le titre en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a tout du tremplin européen parfait.