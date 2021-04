OL : Juninho sidéré par le cas De Sciglio

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais a entamé les négociations avec la Juventus Turin pour le transfert définitif de Mattia De Sciglio.

Prêté sans option d’achat par la Juventus Turin, le défenseur italien a fait preuve de professionnalisme et de régularité dans ses performances à Lyon. S’il ne s’est pas imposé comme un titulaire indiscutable, sa polyvalence et son sérieux font de lui un joueur fiable sur lequel l’OL aimerait compter la saison prochaine malgré le départ de l’homme à l’origine de sa venue dans le Rhône, à savoir Rudi Garcia. Les négociations étaient plutôt bien engagées entre la Juventus Turin et Lyon sur les bases d’un transfert estimé à 3 ME. Mais à en croire Calcio Mercato, la Vieille Dame surprend Juninho depuis quelques jours en réclamant une indemnité de transfert plus importante.

La Juventus beaucoup trop gourmande ?

En effet, la Juventus Turin aimerait réaliser le gros coup en empochant une somme supérieure à 3 ME pour le transfert de Mattia De Sciglio, qui ne figurait pourtant plus du tout dans les plans du club turinois avant son départ pour Lyon. On ne peut pas non plus dire que les prestations de l’Italien en Ligue 1 justifient un prix exorbitant, et l’attitude des dirigeants de la Juventus Turin a véritablement étonné Juninho au cours des dernières heures. De son côté, Mattia De Sciglio a exprimé le souhait de rester à Lyon mais de toute évidence, l’OL ne se ruinera pas avec un transfert XXL pour conserver l’international italien, qui reste un remplaçant et rien de plus dans l’esprit de sa direction. Par ailleurs, un événement assez inattendu pourrait chambouler ce dossier, le possible retour de Massimiliano Allegri à la Juventus Turin dans les prochaines semaines. Comme indiqué par ailleurs sur notre site, l’entraîneur italien apprécie Mattia De Sciglio et pourrait le réintégrer à l’effectif de la Juventus Turin si son come-back venait à se confirmer.