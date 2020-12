OL : Juninho rêve de faire une Yazici au mercato

Dans : OL.

En août 2019, Lille cassait sa tirelire pour recruter Yusuf Yazici en provenance de Trabzonspor en échange de 17 ME.

Après une saison galère en raison d’une rupture des ligaments croisés, l’international turc du LOSC explose sous les ordres de Christophe Galtier avec déjà 10 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. De toute évidence, Luis Campos a encore réalisé un coup de maître en misant sur Yusuf Yazici, véritable leader de l’attaque des Dogues. Et visiblement, cette belle opération du mercato a donné quelques idées aux autres clubs français, à l’instar de l’Olympique Lyonnais, qui observe le championnat turc avec assiduité. La preuve, le média local Sabah dévoile que les Gones sont très attentifs à deux joueurs de Trabzonspor, l’ancien club de… Yusuf Yazici.

Un joueur au profil similaire au meneur de jeu du LOSC est sérieusement observé par Juninho et la cellule de recrutement de l’OL, il s’agit d’Abdülkadir Ömür. Milieu de terrain offensif axial également capable d’évoluer sur le côté droit, ce Turc de 21 ans fait l’objet d’une surveillance accrue de l’OL ces dernières semaines. Selon le média, des scouts de Lyon seront d’ailleurs présents dans les tribunes du Medical Park Stadyumu de Trabzonspor ce lundi soir afin d’observer le joueur durant le match face à Sivasspor. Par ailleurs, il est expliqué qu’un autre joueur est attentivement suivi par Juninho et Bruno Cheyrou à Trabzonspor en la personne du gardien de 24 ans, Ugurcan Cakir. Deux belles pistes à creuser pour l’Olympique Lyonnais, conscient qu’il est possible de réaliser de très belles trouvailles en Turquie. Ce n’est pas Christophe Galtier, raide dingue de Yusuf Yazici, qui va dire le contraire…