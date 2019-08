OL : Juninho ne le retient pas, il hésite entre trois clubs

Dans : OL, Mercato, Ligue 2.

Plutôt bien pourvu en recrues avec la dernière signature de Jeff Reine-Adelaïde, l’Olympique Lyonnais se concentre également sur une partie moins visible du marché des transferts.

Il s’agit de proposer du temps de jeu satisfaisant aux jeunes du club, qui ont parfois fait le tour des rencontres avec la réserve en National 2, et rêvent de se rapprocher du monde professionnel. C’était le cas de Lenny Pintor, qui a été prêté à Troyes et pourra s’étrenner en Ligue 2. Un choix qui pourrait être imité par Yann Kitala, jeune attaquant de la réserve et de Youth League la saison passée, et qui était dans le groupe professionnel pour la préparation de la saison.

Son profil intéresse en tout cas du beau monde en Ligue 2, puisque selon Foot Mercato, Lorient, le Paris FC et encore Troyes discutent avec Juninho pour récupérer le natif de Paris pendant un an. Un bon moyen de tester le joueur sous contrat jusqu’en juin 2021, et qui pourrait être tenté de revenir au Paris FC, son club formateur qu’il avait quitté pour l’OL en 2013-2014. En tout cas, Lyon a fait savoir que le joueur ne serait pas retenu s'il trouvait un accord avec un club.