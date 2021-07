OL : Juninho fait une fleur à Flamengo

Dans : OL.

De retour à un bon niveau après une première saison difficile à Lyon, Thiago Mendes pourrait quitter l’OL lors du mercato estival.

Le directeur sportif lyonnais Juninho ne s’en est jamais caché, Thiago Mendes ne sera pas retenu lors de ce mercato en cas de proposition intéressante. Pour l’heure, un seul club s’est officiellement manifesté auprès de l’OL pour récupérer l’ancien Lillois, recruté pour 25 ME il y a deux ans. Il s’agit de Flamengo, qui cherche toujours un successeur à Gerson, transféré à Marseille pour une somme comprise entre 20 et 25 ME il y a trois semaines. Pour l’heure, les négociations bloquent entre Flamengo et l’OL dans la mesure où le club brésilien veut Thiago Mendes en prêt tandis que Lyon exige un transfert sec pour se séparer de son milieu de terrain de 29 ans.

Un prêt avec option d'achat automatique ?

Selon les informations obtenues par RTL, Juninho et Jean-Michel Aulas pourraient toutefois faire une concession dans le dossier Thiago Mendes. Conscients qu’il sera difficile pour Flamengo de payer un gros transfert en cash, les dirigeants de l’OL ont ouvert la porte à un prêt avec option d’achat automatique pour Thiago Mendes. Au rayon des départs, la radio fait un bref tour d’horizon et évoque entre autres les dossiers Houssem Aouar et Moussa Dembélé. En ce qui concerne l’international tricolore, comme indiqué par ailleurs, il figure sur la short-list d’Arsenal et de Tottenham, prêts à se livrer un duel final pour s’octroyer les services du milieu offensif dont le départ ne fait plus guère de doutes. En revanche, l’incertitude est totale concernant Moussa Dembélé, que Peter Bosz apprécie pour ses qualités de finisseur. L’ancien buteur du Celtic Glasgow pourrait être le remplaçant numérique de Memphis Depay à l’OL si aucune grosse offre de transfert ne venait à atterrir sur le bureau de Jean-Michel Aulas.