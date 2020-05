OL : Juninho et Cheyrou, attention au clash à Lyon !

Dans : OL.

L’information n’est pas encore officielle, mais elle ne fait désormais plus aucun doute. Bruno Cheyrou va rejoindre l’OL où il va remplacer Florian Maurice à la tête de la cellule de recrutement.

Actuellement directeur sportif de la section féminine du PSG et consultant à la télévision pour BeInSports, l’ancien milieu de terrain de Lille et de l’OM a retenu l’attention de Juninho mais également de Gérard Houllier pour ce poste. Chez les supporters, ce choix fait déjà beaucoup parler, certains échos parisiens n’étant pas vraiment rassurants sur les capacités de Bruno Cheyrou pour assumer ce rôle clé au sein d’un club comme l’Olympique Lyonnais. Mais pour Pierre Dréossi, qui connaît bien l’homme pour l’avoir recruté à Lille en 1997 avant de le recruter une seconde fois mais à Rennes en 2006, il n’y a pas de raison que Bruno Cheyrou se plante du côté de l’OL. A condition toutefois que l’actuel DS des filles du PSG n’empiète pas sur les plates-bandes d’un certain Juninho.

« Je ne suis pas inquiet pour lui mais il faudra qu'il comprenne qu'il y a un directeur sportif au-dessus de lui. Il faudra bien définir son territoire, ce sera l'enjeu. Le recrutement, c'est toujours un peu difficile, il faut avoir des convictions mais aussi savoir être consensuel » a indiqué dans les colonnes de L'Equipe Pierre Dreossi, bien conscient que la tâche ne sera pas simple pour Bruno Cheyrou, qui n’avait personne au-dessus de lui au sein de l’organigramme des féminines du PSG, Leonardo s’occupant essentiellement des hommes. La donne sera différente à Lyon avec le très présent Jean-Michel Aulas et Juninho, directeur sportif qui ne demande qu’à s’affirmer un peu plus au fil du temps. Pour rappel, les deux hommes se connaissent bien et s’apprécient, eux qui étaient camarades de promotion lors de leur formation de manager passée avec l’UEFA il y a quelques mois.