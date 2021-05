OL : Juninho entraîneur de Lyon, c’est non !

Dans : OL.

Distancé par Nice dans la course à la signature de Christophe Galtier, l’OL songeait à offrir le poste d’entraîneur à Juninho.

Correspondant du journal L’Equipe à Lyon, Hugo Guillemet confiait récemment sur Twitch que le poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais la saison prochaine pourrait se jouer entre Christophe Galtier et Juninho. Il se pourrait finalement qu’aucun des deux hommes ne succède à Rudi Garcia cet été. En effet, le coach du LOSC est plus proche d’un départ pour Nice tandis que de son côté, Juninho devrait conserver son costume de directeur sportif des Gones. A en croire les informations obtenues par Edward Jay, suiveur de l’OL pour RMC, il n’y a plus aucun doute sur le fait que Juninho n’occupera pas le rôle d’entraîneur la saison prochaine.

En attendant de connaître l’identité du futur entraîneur, Lyon a par ailleurs fait le choix de faire revenir Rémy Vercoutre au club. « Ancien gardien de l'OL, Rémy Vercoutre va retrouver le club en devenant entraîneur des gardiens la saison prochaine, selon nos informations. Il devait aller à Angers avec Gérald Baticle, mais ce sera finalement l'OL. Il avait déjà failli revenir à l’OL l’année dernière. Tout le staff actuel de l’OL est en fin de contrat, dont l’entraîneur des gardiens Christophe Revel, arrivé en juillet 2020. La reprise est prévue le 1er juillet, avec ensuite un stage en Espagne » détaille le journaliste. Reste maintenant à voir quel entraîneur succédera à Rudi Garcia, lequel devrait disputer ce dimanche soir face à l’OGC Nice son ultime match sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Au cours des dernières semaines, outre Christophe Galtier, les noms de Lucien Favre, Laurent Blanc, Roberto De Zerbi ou encore Patrick Vieira ont été associés à Lyon, sans que l’on sache réellement quelles pistes se détachent pour prendre la suite de Rudi Garcia.