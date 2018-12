OL : Juninho dit pourquoi Lyon peut taper Barcelone

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

C’est pour l’Olympique Lyonnais un véritable tirage de rêve. Le club rhodanien souhaitait affronter un gros bras pour s’étalonner au plus haut niveau, et il est servi avec la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des Champions. Un rendez-vous pour lequel les Espagnols sont les grands favoris, en raison de leur prestige, de leur effectif et de leur niveau actuel. Mais cela n’empêche pas d’y croire, rappelle Juninho, qui note, au milieu des qualités, une faiblesse au sein du Barça. Et l’OL pourrait bien en profiter.

« Je souhaite bonne chance à l'OL et je crois que, par rapport à ce que j'ai vu sur les grands rendez-vous cette saison, cette équipe est capable de rivaliser avec le Barça et de l'éliminer. Mais peut-être que le fait de tomber sur Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football, ça change les choses et ça rend la tâche compliquée. C'est faisable, pour moi, même si c'est très compliqué. Le Barça, aujourd'hui, est une formation qui laisse quand même des espaces. Ils n'arrivent pas à tenir les mêmes qualités de matches comme ils le faisaient avant. Mais ça reste une très, très bonne équipe, ce sera très difficile mais c'est normal, c'est un 8e de finale de Ligue des champions », a confié l’ancien milieu de terrain brésilien à L’Equipe. Un message avec un motif d’encouragement, même si tomber sur un Lionel Messi dans sa forme actuelle a plutôt l’air… décourageant.