OL : Juninho dévoile comment il a terrassé l’Atlético au mercato

Dans : OL.

Après le succès de l’Olympique Lyonnais face à Toulouse dimanche après-midi, Juninho a confirmé la venue imminente de Bruno Guimaraes à Lyon.

Actuellement en Colombie afin de disputer un tournoi de qualification olympique avec le Brésil, le jeune milieu de terrain de l'Athletico Paranaense va signer à Lyon en échange d’un chèque de 25 ME. Dans ce dossier, le club rhodanien était pourtant confronté à une rude concurrence puisque Benfica et Arsenal étaient sur les rangs, au même titre que l’Atlético de Madrid. Ce sont d’ailleurs les Colchoneros qui ont donné le plus de fil à retordre à Juninho. Dans les travées du Groupama Stadium, le Brésilien a dévoilé comment il avait réussi à prendre le meilleur sur la formation de Diego Simeone.

« C’était une lutte avec l’Atlético de Madrid et aussi Benfica. On a montré toute notre envie de le faire venir chez nous pour jouer, on a fait tous les efforts financiers qu’il fallait et on l’a laissé tranquille. Au milieu, l’Atlético de Madrid a Herrera, Llorente, Partey, Saul et Koke et ils jouent en 4-4-2. Ce n’est donc pas forcément uniquement moi qui a fait la différence, il y a plusieurs réflexions à faire. Nous sommes revenus au 4-3-3, avec donc une place de plus au milieu. Pour démarrer en Europe, une équipe comme la nôtre est très bonne, avant de rêver peut-être d’une équipe un cran au-dessus de nous comme l’Atlético. Simeone a appelé le joueur et le joueur a décidé avec ses parents. Je n’aime pas non plus trop pousser car si le joueur ne vient pas à 100 % avec son cœur, ça ne nous sert pas ensuite » a argumenté Juninho, qui doit se rendre en milieu de semaine en Colombie avec des médecins de l’OL afin de faire passer à Bruno Guimaraes sa visite médicale, préalable à sa signature chez les Gones.