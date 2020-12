OL : Juninho cible deux pépites de Ligue 1 au mercato

Dans : OL.

Comme c’est régulièrement le cas à l’Olympique Lyonnais, le mercato estival devrait être assez mouvementé en juin prochain.

Il y a de fortes chances que le club rhodanien soit dans l’obligation de recruter un nouvel avant-centre, dans la mesure où Memphis Depay sera en fin de contrat. La tendance n’est pas à une prolongation du Néerlandais, bien que ce dernier n’ait fermé aucune porte au sujet de son avenir, mardi en conférence de presse avant OL-Brest. Outre un buteur, l’Olympique Lyonnais cherchera à recruter un joueur offensif de couloir et un latéral gauche de métier, selon L’Equipe. En ce sens, deux joueurs de Ligue 1 figurent dans les petits papiers du directeur sportif Juninho. Le premier n’est autre que Romain Perraud, ultra-décisif depuis le début de la saison avec 3 buts et 5 passes décisives depuis le début de la saison.

A ce poste, l’OL peut compter sur deux joueurs fiables aux profils différents (Bard et Cornet). Si l’un d’entre eux venait à partir, alors les Gones pourraient foncer sur le défenseur de 23 ans, excellent à Brest. Pour renforcer son secteur offensif, l’Olympique Lyonnais vise un autre joueur entraîné par Olivier Dall’Oglio en Bretagne, à savoir Romain Faivre. Il s’agit pour l’instant davantage d’un prospect que d’une véritable cible, dans la mesure où le milieu offensif international espoirs français de 22 ans a encore beaucoup à prouver au plus haut niveau. Mais ses débuts remarqués en Ligue 1 n’ont pas échappé à Juninho et au responsable de la cellule de recrutement, Bruno Cheyrou. Reste maintenant à voir quelles seront les exigences du Stade Brestois avec Romain Perraud et Romain Faivre, lesquels font clairement partie des joueurs les mieux valorisés de l’effectif breton.