OL : Juninho à Lyon, une si bonne idée que cela ?

Dans : OL, Ligue 1.

Tandis que le dossier du futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais est tout en haut de la pile des dossiers traités par Jean-Michel Aulas, l'hypothèse de la venue de Juninho comme directeur sportif du club rhodanien circule dans la capitale des Gaules. Interrogé sur cette possible nomination de son ancien coéquipier et capitaine à l'OL, Sidney Govou avoue que cela serait un superbe coup. Mais ce dernier reconnaît quand même que cela peut également engendrer quelques soucis dans l'organisation de Lyon.

Et lors du Late Football Club, Sidney Gouvou a expliqué pourquoi l'Olympique Lyonnais et Juninho devaient réfléchir à ce possible come-back. « Juninho directeur sportif de l’OL, ça peut être une très bonne idée. Il connaît bien le club, c’est quelqu’un de très intelligent. C’était un très grand joueur. Il a une très bonne sensibilité football. En plus, il connaît bien le président. C’est un plus, car on sait qu’à Lyon, ce n’est pas toujours évident de travailler avec Jean-Michel Aulas. Il a énormément de caractère aussi, et dans un club comme ça, avec un président comme ça, avoir un référent sportif au-dessus, ça a du sens. Maintenant, il y a la question de l’entraîneur. Avoir Juninho dans les pattes à l’OL, ça peut générer quelque chose de malsain dans un premier temps, mais ça peut très bien se passer aussi. Mais un grand entraîneur a souvent du mal à accepter ce genre d’accord », a confié l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, enthousiaste mais prudent concernant Juninho.