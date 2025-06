OL ‍: Juma Bah à Lyon, son agent sort du silence

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La venue de Juma Bah à l'OL se précise ces dernières heures. Le défenseur de 19 ans, qui n'est pas parti au Mondial des Clubs avec Manchester City, intéresse Lyon et son agent s'est exprimé.

On l'a appris vendredi, dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City, les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont prévu le prêt d'un joueur du club anglais, et à en croire L'Equipe, ce joueur devrait être Juma Bah, le défenseur international sierra-léonais prêté six mois au RC Lens. Ayant fait ses preuves en Ligue 1 sous le maillot des Sang et Or, le joueur de 19 ans a tapé dans l'oeil des dirigeants rhodaniens, et Paulo Fonseca a validé cet accord possible avec Manchester City. On s'en doute, pour que le défenseur central rejoigne Lyon, il faut que Pep Guardiola donne son feu vert, l'entraîneur espagnol des Cityzens étant le seul décideur dans l'ensemble des dossiers du mercato. Quoi qu'il en soit, du côté de l'agent de Juma Bah, on a visiblement compris que les choses allaient rapidement se décanter et qu'une décision est imminente.

Manchester City va prêter Juma Bah, c'est certain à 100%

Dans une story sur Instagram, le représentant du défenseur de Manchester City, en visite à l'Etihad, a lancé : « C'est un grand honneur de visiter les installations de Manchester City avec Juma après une excellente saison à Lens. De grandes choses sont à venir ! ». De quoi évidemment laisser penser que son départ pour l'Olympique Lyonnais est imminent. Ce que confirme Simon Bajkowski, rédacteur en chef du Manchester Evening News. « De retour à Manchester, Bah a discuté avec le club de son futur club la saison prochaine. Le joueur de 19 ans va être prêté à nouveau, compte tenu de la concurrence pour son poste à l'Etihad », a précisé le journaliste anglais.

Tout est donc en place pour un départ rapide de Juma Bah vers l'Olympique Lyonnais pour une saison. Ce sera l'occasion pour le jeune défenseur de confirmer ses qualités avant de peut-être rejoindre définitivement Manchester City dans un an. Là-bas, il retrouvera Rayan Cherki, qui indirectement aura changé la trajectoire de sa carrière.